Собянин: Индустриальный парк «Руднево» на востоке Москвы построят до конца года

Около 120 тысяч квадратных метров технологических площадей индустриального парка «Руднево» на востоке столицы РФ будет сдано в эксплуатацию в текущем году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения объекта. в районе Косино-Ухтомский на границе с Некрасовкой.

Как отметил градоначальник, изначально данный спальный район был построен в самых плохих традициях прошлого: без рабочих мест при отсутствии соцкультбыта. Сейчас столичные власти предпринимают усилия для исправления ситуации. В районе возводятся станции метро и дороги, появляются новые детские сады, школы, культурные и бытовые объекты.

Кроме того, рядом с Некрасовкой возводится один из крупнейших промышленных кластеров Москвы. Там разместят высокотехнологичные производства, начиная от сборки беспилотных летательных аппаратов и заканчивая комплектующими для медицины. Благодаря этому появится свыше 3 тысяч новых рабочих мест, отметил Собянин. В планах также значится развитие второй очереди индустриального парка. Это увеличит число высокотехнологичных рабочих мест для местных жителей в шаговой доступности от дома.

Территория «Руднево» площадью 14,7 га включена в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга, она станет шестой производственной площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва». Предполагается построить 16 производственных корпусов.

