Собянин: Еще два летних бассейна появится на берегу Москвы-реки
Еще два летних бассейна построят на берегу Москвы-реки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил мэр, бассейны появятся на месте, «хорошо известном многим поколениям москвичей». Собянин напомнил, что одна из самых популярных набережных — на Воробьевых горах — закрылась из-за стройки. Однако сейчас работы завершились, и осенью власти планируют сделать «первоклассную набережную».
«Променад наверху от эскалаторной галереи до смотровой площадки, внизу два яруса сделаем, велосипедные и пешеходные дорожки. В общем, будет очень хорошо», – подчеркнул мэр.
Собянин указал, что большую бассейновую зону с подогревом воды построят прямо на реке, еще одна зона появится в районе Нескучного сада и Парка Горького.
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