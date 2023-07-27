Собянин: Дорога «Мамыри — Пенино — Шарапово» в ТиНАО готова на 45%

Дорога «Мамыри – Пенино – Шарапово» в ТиНАО готова уже на 45%, ее открытие запланировано на 2024 год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, новый путь тянется от улицы Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген до федеральной трассы М3. Дорога соединит улицу и трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» (Филатовское шоссе), М3 «Украина – Сосенки – Ямонтово» (ул. Летовского Ополчения) и М3 «Украина – Середнево – Марьино – Десна» (шоссе Ракитки).

«Для пересечения с двумя последними участками запланированы путепроводы тоннельного типа. Построим мост через реку Сосенку и путепровод в районе СНТ "Родник"», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Дорога позволит снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе от МКАД до Новых Ватутинок, а также улучшить доступность некоторых населенных пунктов. Ввод магистрали в эксплуатацию планируется в III квартале следующего года.

Собянин добавил, что за последние годы в ТиНАО было построено свыше 360 км дорог, до конца 2024 года намечено открытие еще 70 км.

