Собянин: Число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Число участников земельно-имущественных торгов в Москве выросло на 54% в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник указал, что в прошлом году в торгах участвовали 104 тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и москвичей — на 54% больше, чем в 2022 году. По словам Собянина, такой рост стал итогом поддержки инвестиционной активности со стороны столицы, в частности, развития цифровых сервисов.

Как отметил мэр, процедура торгов проходит онлайн, в ее ходе продают или отдают в аренду коммерческие здания или помещения, машиноместа, участки для строительства частного дома или магазина, дома быта, кафе, ресторана. Также на торгах доступны нестационарные торговые объекты: киоски под магазины, точки общепита, пункты проката спортинвентаря, вендинговые автоматы.

«К примеру, только продажи городской недвижимости с 2014 года выросли в 13 раз», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

