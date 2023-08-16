Собянин: Бюджет Москвы сохраняет свою социальную направленность
16 августа 202312:07
Бюджетная политика Москвы сохраняет социальную направленность. Об этом сообщил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин.
По его словам, большую часть городского бюджета занимает социальный бюджет.
«Который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику и так далее ... то, что касается социальной поддержки москвичей», – пояснил Собянин в ходе встречи со сторонниками и доверенными лицами.
Градоначальник подчеркнул, что объем финансирования соцподдержки горожан вырос почти до 600 млрд рублей с 2010 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru