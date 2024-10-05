СМИ: Volkswagen может закрыть заводы в Германии

По данным издания, одной из причиной такого решения является кризис автопроизводителя, вызванный снижением интереса потребителей к электромобилям. Продажи Volkswagen на территории Германии в августе рухнули почти на 69%, а на территории всего ЕС - на 44%.

Второй проблемой, которая может привести к закрытию заводов автоконцерна в Германии, является растущая конкуренция со стороны китайских производителей.

Ранее сообщалось, что концерн «АвтоВАЗ» реализовал в России 41489 автомобилей Lada в сентябре текущего года, что на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

