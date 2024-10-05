СМИ: Volkswagen может закрыть заводы в Германии
Автомобильный концерн Volkswagen может впервые в истории закрыть заводы в Германии и сократить сотрудников, сообщает газета «Коммерсант».
По данным издания, одной из причиной такого решения является кризис автопроизводителя, вызванный снижением интереса потребителей к электромобилям. Продажи Volkswagen на территории Германии в августе рухнули почти на 69%, а на территории всего ЕС - на 44%.
Второй проблемой, которая может привести к закрытию заводов автоконцерна в Германии, является растущая конкуренция со стороны китайских производителей.
Ранее сообщалось, что концерн «АвтоВАЗ» реализовал в России 41489 автомобилей Lada в сентябре текущего года, что на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Volkswagen может закрыть заводы в Германии
- «Хезболла» заявила об ударе по поставщику обмундирования ЦАХАЛ
- Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube
- В Китае зафиксировали новую вспышку смертельной болезни
- Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО
- Две россиянки пострадали в ДТП в Аланье
- Роберт Фицо планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы
- Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом
- В Красноярском крае загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха
- Студенческую ипотеку для молодых семей захотели ввести в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru