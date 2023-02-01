СМИ: внешняя торговля России вышла на уровень до начала СВО
Внешняя торговля России вернулась на уровень, на котором находилась до начала специальной военной операции в феврале 2022 года, сообщает The New York Times.
По данным издания, экономика в целом оказалась более стойкой, чем рассчитывали на Западе. «По оценкам аналитиков, российский импорт, возможно, уже вышел на довоенный уровень, или скоро достигнет его», — говорится в статье. Отмечается, что многим странам оказалось сложно разорвать или сократить торговые связи с Москвой, на чем настаивают западные страны.
Газета ссылается на исследования из университета Санкт-Галлена в Швейцарии, согласно которому, меньше 9% компаний из стран Европейского союза и G7 прекратили отношения со своими партнерами в России.
Экономика РФ оказалась «удивительно стойкой, что вызывает вопросы об эффективности западных санкций», отмечает The New York Times.
Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года станет рекордным. Об этом ранее заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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