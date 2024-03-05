СМИ: Власти готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль

Правительство начало работать над фискальными мерами, которые анонсировал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Ранее российский лидер предложил модернизировать фискальную систему для обеспечения ресурсов, необходимых для выполнения общенациональных задач и программ в регионах, сокращения неравенства в обществе в целом и в развитии разных субъектов. Так, Путин призвал вдвое увеличить налоговый вычет, предоставляемый работающим россиянам с несовершеннолетними детьми, и повысить до 450 тысяч рублей размер годового дохода, на который распространяется мера, напоминает телеканал «360». Президент поручил в ближайшее время подготовить конкретные предложения.

По данным «Ведомостей», Минфин готовит поправки в Налоговый кодекс уже с конца 2023 года. Изменения касаются работы над системой НДФЛ, в том числе введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале налога. По данным источников, готового решения пока нет, однако снижение начальной ставки в 13% не рассматривается.

Также поправки касаются налога на прибыль, речь идет о повышении сбора. Конкретная величина еще не определена. Готовятся также изменения по налоговым льготам, которые будут предоставлять гражданам с более низкими доходами и компаниям, осуществляющим капвложения.

По словам министра финансов Антона Силуанова, озвученные президентом законодательные инициативы по дифференциации налогообложения подготовлены, их представят в правительство в 2024 году. Меры будут прорабатывать совместно с законодателями и бизнесом. При этом представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что озвученные в послании Путина темы проработают, но говорить об определенных параметрах преждевременно.

