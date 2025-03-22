СМИ: В США отменили поставки продовольствия на $500 млн
Американское министерство сельского хозяйства решило отменить поставки продовольствия на $500 млн, это может вызвать затруднения в работе продовольственных банков страны. Об этом пишет Washington Post.
По данным издания, об отмене ожидаемых поставок стало известно на текущей неделе. До этого продовольственные банки США уже столкнулись с серьезными ограничениями в поставках продуктов местного производства.
Теперь некоторые банки и склады уведомили о временной отмене поставок сыра и мяса.
Ранее Вашингтон решил сократить финансирование программ для поддержки школ и продовольственных банков в покупке продуктов у местных производителей на $1 млрд. Власти сочли подобные программы не столь значимыми, как во время пандемии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уиткофф заявил, что у России нет планов атаки на Европу
- В Стамбуле неизвестные обстреляли консульство Ирака
- СМИ: В США отменили поставки продовольствия на $500 млн
- Умер трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов
- Под Воронежем уничтожили более десяти БПЛА
- Трамп: Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Украиной
- В Ростове-на-Дону два человека пострадали при взрыве в многоэтажке из-за БПЛА
- США отказались раскрыть состав делегации на переговоры по Украине в Эр-Рияде
- Трамп пообещал лично оплатить сверхурочные вернувшимся с МКС астронавтам
- Один человек погиб при ударе дрона в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru