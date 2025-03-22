СМИ: В США отменили поставки продовольствия на $500 млн

Американское министерство сельского хозяйства решило отменить поставки продовольствия на $500 млн, это может вызвать затруднения в работе продовольственных банков страны. Об этом пишет Washington Post.

По данным издания, об отмене ожидаемых поставок стало известно на текущей неделе. До этого продовольственные банки США уже столкнулись с серьезными ограничениями в поставках продуктов местного производства.

Теперь некоторые банки и склады уведомили о временной отмене поставок сыра и мяса.

Ранее Вашингтон решил сократить финансирование программ для поддержки школ и продовольственных банков в покупке продуктов у местных производителей на $1 млрд. Власти сочли подобные программы не столь значимыми, как во время пандемии.

