СМИ: В России перестанут принимать налоговые декларации с ошибками в подсчётах

Правительство России подготовило изменения в Налоговый кодекс, согласно которым Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право считать недействительными налоговые декларации с арифметическими ошибками, пишут «Ведомости». Срок на исправление предлагают ограничить пятью днями.

Как утверждается в материале, узнавшие об этой инициативы юристы были в шоке. Суть камеральных проверок исполнения налогового законодательства в том, чтобы установить, насколько корректно налогоплательщик применяет законодательство о налогах и сборах, говорят они. Зачастую ошибки в декларациях – не намеренные, а от невнимательности, говорят эксперты

По словам партнёра налоговой практики CMS Russia Гайка Сафаряна, порой налогоплательщики просто не могут правильно рассчитать налоговые платежи. У них, к примеру, может не быть документов, подтверждающих понесённые расходы или обоснованность вычетов. Иногда предоставление счёта-фактуры может затянуть контрагент: тогда во избежание штрафа подаётся нулевая декларация или промежуточные данные, которые потом дополняются. Сейчас это считается законным.

Налоговые декларации подают граждане, выигравшие в лотерею, получившие выгоду за рубежом, продавшие, арендовавшие или получившие в дар недвижимость или автомобиль, а также компании при уплате налогов. В случае непредоставления декларации новые поправки моментально делают их нарушителями с точки зрения законодательства и обеспечивают уголовное преследование, говорят юристы.

