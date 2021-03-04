СМИ: в России обсуждают налог на использование данных россиян для рекламы

Агрокомплекс Ткачева возглавил рейтинг самых богатых российских землевладельцев Стоимость земель 20 крупнейших игроков выросла на 146 млрд рублей за год За то же время продукты подорожали на 8,2% У каждой проблемы есть имя и место в рейтинге Forbes