СМИ: в России обсуждают налог на использование данных россиян для рекламы
На минувшей неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание с представителями IT-индустрии, обсудив предложение о введении в стране «налога на Google», сообщают «Ведомости».
Под ним предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными граждан страны, анализирует поведения пользователей в интернете и формирует рекламную политику на территории РФ. Собранные деньги предложено направить на поддержку IT-отрасли России.
Минцифры пока не внесло соответствующие предложения в кабмин РФ.
Ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства хотят депутаты Госдумы. Речь идет о Facebook и Twitter, не исполняющих требования по локализации данных россиян.
Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев заверил НСН, что технически организовать проблемы российские власти могут любому сервису.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- СМИ: в России обсуждают налог на использование данных россиян для рекламы
- Мишустин поручил обеспечить деревни мобильной связью
- Адвокат Навального сообщил, как долго он будет находиться в СИЗО
- «Союзмультфильм» запустит свой телеканал
- В США выявлены первые случаи «вечного» заражения COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru