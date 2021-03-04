СМИ: в России обсуждают налог на использование данных россиян для рекламы

На минувшей неделе вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание с представителями IT-индустрии, обсудив предложение о введении в стране «налога на Google», сообщают «Ведомости».

Под ним предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными граждан страны, анализирует поведения пользователей в интернете и формирует рекламную политику на территории РФ. Собранные деньги предложено направить на поддержку IT-отрасли России.

Facebook и Twitter заявили о блокировке аккаунтов, связанных с РФ

Минцифры пока не внесло соответствующие предложения в кабмин РФ.

Ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства хотят депутаты Госдумы. Речь идет о Facebook и Twitter, не исполняющих требования по локализации данных россиян.

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев заверил НСН, что технически организовать проблемы российские власти могут любому сервису.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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