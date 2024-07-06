СМИ: В мае США закупили уран из России на $209,5 млн

В мае 2024 года США закупили из России обогащенного уран на сумму $209,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, объем закупок за этот период составил более 91 тонны, что стало максимальным показателем с марта 2023 года.

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Отмечается, что США также закупили обогащенный уран в Китае. Известно, что между странами четыре месяца отсутствовали поставки. Однако в мае Вашингтон и Пекин договорились о продаже урана на сумму более $323 млн.

Кроме того, США приобрели уран из Бельгии, Великобритании, Германии, Казахстана, Нидерландов и Франции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что к концу 2024 года США введут запрет на импорт урана из России.

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ФОТО: РИА Новости
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