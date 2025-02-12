СМИ: В ЕС могут временно ограничить цены на газ
Еврокомиссия рассматривает возможность ввести временный потолок цен на газ в Европе на фоне роста стоимости топлива. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
«Брюссель думает о новых возможностях по временному потолку цен на газ... стоимость которого недавно достигла рекордного уровня по сравнению с США», — пишет газета.
Введение ограничений изучают в рамках обсуждений плана «чистой промышленности» в ЕС и на фоне планов США ввести жесткие меры против европейских стран. Как пишет FT, обсуждения вызвали негодование промышленных групп: по их мнению, потолок цен может подорвать доверие к рынку в регионе.
Ранее СМИ сообщили, что ЕС на фоне высоких цен на газ может потерять до 3 млрд евро, пытаясь заполнить хранилища топлива в предстоящее лето, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru