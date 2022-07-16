СМИ: Украина пригрозила зарубежным банкам исками из-за российской нефти
Власти Украины, пригрозив исками в Международный уголовный суд (МУС), призвали западные банки разорвать связи с торгующими российской нефтью компаниями. Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко направил соответствующее письмо главе JPMorgan Chase Джеймсу Даймону, руководителю финансовой группы HSBC Ноэлю Куину, финансовым организациям Citigroup и Crédit Agricole. Устенко обвинил учреждения в предоставлении кредитов компаниям-участникам транспортировки российской нефти.
«Министерство юстиции Украины намерено подать на эти банки в Международный уголовный суд после завершения боевых действий, и службы безопасности Украины собирают информацию о финансовых учреждениях, которые поддерживают российскую энергетику», — заявил советник.
Financial Times указывает, что МУС не может вести расследования против правительств или корпораций, однако имеет право привлечь к суду состоящие в них физлица.
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