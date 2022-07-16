СМИ: Украина пригрозила зарубежным банкам исками из-за российской нефти

Издание отмечает, что советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко направил соответствующее письмо главе JPMorgan Chase Джеймсу Даймону, руководителю финансовой группы HSBC Ноэлю Куину, финансовым организациям Citigroup и Crédit Agricole. Устенко обвинил учреждения в предоставлении кредитов компаниям-участникам транспортировки российской нефти.

«Министерство юстиции Украины намерено подать на эти банки в Международный уголовный суд после завершения боевых действий, и службы безопасности Украины собирают информацию о финансовых учреждениях, которые поддерживают российскую энергетику», — заявил советник.

Financial Times указывает, что МУС не может вести расследования против правительств или корпораций, однако имеет право привлечь к суду состоящие в них физлица.

