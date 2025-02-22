СМИ: Уходящий из РФ «Ситибанк» простит часть долгов по кредитам

Отмечается, что организация уже начала уведомлять своих клиентов о такой мере.

В 2021 году американская компания «Citigroup», которая является владельцем «Ситибанка», приняла решение о продаже розничного бизнеса в 14 странах, в том числе в России. В 2022 году фирма расширила масштабы запланированного выхода из РФ и включила в него бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В декабре 2022 года «Ситибанк» продал портфель потребительских кредитов банку «Уралсиб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».