СМИ: Уходящий из РФ «Ситибанк» простит часть долгов по кредитам

«Ситибанк», который уходит из России, простит долги тысяче российских клиентов по кредитам. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, компания простит долги по проблемным кредитам, которые не смогла продать на рынке. При этом объем соответствующей задолженности не раскрывается.

Банкоматы Ситибанка демонтируют до конца года

Отмечается, что организация уже начала уведомлять своих клиентов о такой мере.

В 2021 году американская компания «Citigroup», которая является владельцем «Ситибанка», приняла решение о продаже розничного бизнеса в 14 странах, в том числе в России. В 2022 году фирма расширила масштабы запланированного выхода из РФ и включила в него бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В декабре 2022 года «Ситибанк» продал портфель потребительских кредитов банку «Уралсиб», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:РоссияКредитыДолгиБанк

Горячие новости

Все новости

партнеры