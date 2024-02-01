Песков заявил об активном диалоге России с Турцией по поводу проблем с банками
В Кремле знают о проблемах, с которыми столкнулись российские компании и физические лица при попытке проводить расчеты через турецкие банки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время власти пытаются решить вопрос, идет активный диалог с турецкой стороной. Причиной стало «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление», которое на турецкие компании оказывают США, добавил Песков.
Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Отмечается, что это связано с беспрецедентным давлением США.
Турецкие банки заблокировали все трансграничные платежи с Россией в долларах, евро и даже лирах, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН». Он отметил, что решить вопрос теперь можно только на уровне первых лиц государств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru