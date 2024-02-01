Песков заявил об активном диалоге России с Турцией по поводу проблем с банками

В Кремле знают о проблемах, с которыми столкнулись российские компании и физические лица при попытке проводить расчеты через турецкие банки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время власти пытаются решить вопрос, идет активный диалог с турецкой стороной. Причиной стало «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление», которое на турецкие компании оказывают США, добавил Песков.