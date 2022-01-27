Турция призвала продолжать диалог между Россией и НАТО
После ответа НАТО России о гарантиях безопасности в Анкаре хотят продолжения диалога между Москвой и альянсом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что обе стороны в своих ответах указали на выполнимые и невыполнимые условия.
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По его мнению, несколько встреч не решал всех проблем, поэтому в переговорах между Россией и НАТО необходимы открытость и действия, направленные на снижение напряженности.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что своими действиями на Украине США и НАТО обеспечили отсутствие безопасности в мире.
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