Турция призвала продолжать диалог между Россией и НАТО

После ответа НАТО России о гарантиях безопасности в Анкаре хотят продолжения диалога между Москвой и альянсом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что обе стороны в своих ответах указали на выполнимые и невыполнимые условия.

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По его мнению, несколько встреч не решал всех проблем, поэтому в переговорах между Россией и НАТО необходимы открытость и действия, направленные на снижение напряженности.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что своими действиями на Украине США и НАТО обеспечили отсутствие безопасности в мире.

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ФОТО: flickr/Victoria Pickering
ТЕГИ:ПереговорыРоссияНАТОСШАТурция
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