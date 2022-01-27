Турция призвала продолжать диалог между Россией и НАТО

После ответа НАТО России о гарантиях безопасности в Анкаре хотят продолжения диалога между Москвой и альянсом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что обе стороны в своих ответах указали на выполнимые и невыполнимые условия.