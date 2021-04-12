СМИ: Страны Прибалтики впервые отключили подачу электроэнергии из РФ

Прибалтика впервые отказалась от импорта электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), сообщает «Коммерсантъ».

Латвия без объяснения причин прервала подачу электроэнергии из России 8 и 11 апреля. В это время проходило тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Как утверждает Минэнерго России, оно не повлияло на работу энергосистемы в стране.

Из-за отключения цены на электроэнергию в западной части РФ и на Урале упали на 1-3%, а в Литве выросли на 8,5%.

Страны Прибалтики в 2019 году приняли решение отказаться от импорта электроэнергии из России и подключиться к сетям Евросоюза в 2025 году.

