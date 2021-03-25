СМИ: Совкомбанк планирует купить банк «Восточный»

Совкомбанк планирует купить банк «Восточный». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к сделке.

По данным агентства, акционеры банка «Восточный» уже подписали соответствующие документы. Согласно источнику, ходатайство о совершении сделки будет подано в ЦБ РФ в ближайшее время.

Отмечается, что стороны планируют закрыть сделку в первой половине апреля.

Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует в 2022 году запустить пилотный проект по сбору монет у россиян через специальные приемные автоматы.