СМИ: Совкомбанк планирует купить банк «Восточный»
Совкомбанк планирует купить банк «Восточный». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к сделке.
По данным агентства, акционеры банка «Восточный» уже подписали соответствующие документы. Согласно источнику, ходатайство о совершении сделки будет подано в ЦБ РФ в ближайшее время.
Отмечается, что стороны планируют закрыть сделку в первой половине апреля.
Ранее сообщалось, что Центральный банк планирует в 2022 году запустить пилотный проект по сбору монет у россиян через специальные приемные автоматы.
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