СМИ сообщили о намерении «Газпрома» достроить «Северный поток — 2»

«Газпром» планирует завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» и осуществлять поставки газа в Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на топ-менеджера компании.

Собеседник агентства отметил, что проект газопровода находится под санкционным давлением, сообщают Известия. В связи с этим «Газпром» «ограничен в комментариях относительно путей его реализации».

Ранее «Газпром» предупредил о возможной приостановке строительства газопровода или полной отмене работ над проектом, сообщает Ura.ru. Отмечается, что такая ситуация может возникнуть из-за резкого изменения политической ситуации, напряжения между странами-участниками проекта, а также изменения позиций партнёров и регуляторов.

