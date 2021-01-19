СМИ сообщили о намерении «Газпрома» достроить «Северный поток — 2»

«Газпром» планирует завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» и осуществлять поставки газа в Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на топ-менеджера компании.

Собеседник агентства отметил, что проект газопровода находится под санкционным давлением, сообщают Известия. В связи с этим «Газпром» «ограничен в комментариях относительно путей его реализации».

Ранее «Газпром» предупредил о возможной приостановке строительства газопровода или полной отмене работ над проектом, сообщает Ura.ru. Отмечается, что такая ситуация может возникнуть из-за резкого изменения политической ситуации, напряжения между странами-участниками проекта, а также изменения позиций партнёров и регуляторов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазопроводГазСеверный Поток-2Газпром
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