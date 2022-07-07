СМИ: Сеть Starbucks в России купит ресторатор Антон Пинский

Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, им может стать основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Вкусно - и точка» открыла 142 ресторана из бывшей сети McDonald's

Отмечается, что сделка может быть закрыта уже в середине июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк». При этом новый владелец сети должен будет провести ее ребрендинг.

Ранее сообщалось, что сеть бывших ресторанов McDonald’s, которая сейчас называется «Вкусно и точка», открыла для клиентов свои двери в Тюмени, отмечает URA.RU. Изменения коснулись не только названия сети, а также меню.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КофеРоссия
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