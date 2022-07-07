СМИ: Сеть Starbucks в России купит ресторатор Антон Пинский

Отмечается, что сделка может быть закрыта уже в середине июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк». При этом новый владелец сети должен будет провести ее ребрендинг.

Ранее сообщалось, что сеть бывших ресторанов McDonald’s, которая сейчас называется «Вкусно и точка», открыла для клиентов свои двери в Тюмени, отмечает URA.RU. Изменения коснулись не только названия сети, а также меню.

