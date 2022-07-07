СМИ: Сеть Starbucks в России купит ресторатор Антон Пинский
Американская сеть кофеен Starbucks нашла покупателя на российский бизнес, им может стать основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что сделка может быть закрыта уже в середине июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, а также помещение в торговом центре «Пушкино Парк». При этом новый владелец сети должен будет провести ее ребрендинг.
Ранее сообщалось, что сеть бывших ресторанов McDonald’s, которая сейчас называется «Вкусно и точка», открыла для клиентов свои двери в Тюмени, отмечает URA.RU. Изменения коснулись не только названия сети, а также меню.
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