СМИ: Сербия опаздывает с вводом своего участка «Турецкого потока»
Ввод участка газопровода «Турецкий поток» в Сербии с большой вероятностью будет отложен до весны 2021 года, пишет агентство Platts со ссылкой на близкие к проекту источники.
Газопровод проходит от Краснодарского края в Турцию по дну Черного моря, а затем направляется в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его основная ветка для турецких потребителей была открыта президентом РФ Владимиром Путиными вместе с главой Турции Реджепом Эрдоганом в январе 2020 года.
Отмечается, что сербский участок трубы обладает мощностью почти 14 млрд кубических метров в год, его протяженность составляет 403 км. Постройка участка должна обеспечить поставки топлива в Венгрию и Сербию. «Газпром» ранее сообщал, что первые поставки по этой ветке начнутся в конце текущего года.
Источники Platts сообщили, что Сербия запаздывает со строительством из-за сложностей во время сооружения компрессионной станции. Сообщается, что станцию получится построить только к маю 2021 года.
В случае задержки постройки европейского участка газопровода, России придется доплачивать Украине за использование дополнительных газотранспортных систем, пишет «Коммерсантъ».
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