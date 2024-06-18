ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования на 7-12%

Центробанк России спрогнозировал увеличение объемов потребительского кредитования на 7-12% в 2024 году, следует из аналитического обзора регулятора по банковскому сектору.

В материалах регулятора сообщается, что в 2024 году ожидается постепенное замедление роста рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом из-за строгого макропруденциального регулирования и высокой стоимости кредитов.

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Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год был пересмотрен вверх с учетом текущей динамики, достигая 8-13%. Этот рост обусловлен повышением спроса на кредиты по переменным процентным ставкам и займы в юанях.

Основные факторы, способствующие этому увеличению, включают устойчивый экономический рост в стране и сбалансированную политику макроэкономического регулирования, направленную на поддержание кредитного рынка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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