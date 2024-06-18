ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования на 7-12%

Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год был пересмотрен вверх с учетом текущей динамики, достигая 8-13%. Этот рост обусловлен повышением спроса на кредиты по переменным процентным ставкам и займы в юанях.

Основные факторы, способствующие этому увеличению, включают устойчивый экономический рост в стране и сбалансированную политику макроэкономического регулирования, направленную на поддержание кредитного рынка, передает «Радиоточка НСН».

