СМИ: Россия запретит Британии рыболовство в Баренцевом море

Соглашение о рыболовстве заключили СССР и Британия в мае 1956 года. Документ предоставляет Лондону право осуществлять рыболовный промысел в водах вдоль побережья Кольского полуострова, у материка восточнее мыса Канин Нос, вдоль побережья острова Колгуев и на островах. Документ действует до расторжения одной из сторон, отмечает телеканал «360».

Законопроект о прекращении соглашения уже внесли в правительство РФ, кабмин поддержал инициативу.

«Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», — указали в правительстве.

Отмечается, что российская сторона готова пойти на такой шаг после исключения Лондоном из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

По данным экспертов, денонсируемое соглашение отличается преимущественно односторонней направленностью, и последствия его прекращения коснутся только Британии.

