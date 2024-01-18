СМИ: Россия запретит Британии рыболовство в Баренцевом море
Россия может прервать соглашение с Великобританией, позволяющее судам Соединенного Королевства вести рыболовный промысел в Баренцевом море. Об этом пишут Известия со ссылкой на законопроект МИД и Минсельхоза России.
Соглашение о рыболовстве заключили СССР и Британия в мае 1956 года. Документ предоставляет Лондону право осуществлять рыболовный промысел в водах вдоль побережья Кольского полуострова, у материка восточнее мыса Канин Нос, вдоль побережья острова Колгуев и на островах. Документ действует до расторжения одной из сторон, отмечает телеканал «360».
Законопроект о прекращении соглашения уже внесли в правительство РФ, кабмин поддержал инициативу.
«Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ», — указали в правительстве.
Отмечается, что российская сторона готова пойти на такой шаг после исключения Лондоном из режима наибольшего благоприятствования в торговле.
По данным экспертов, денонсируемое соглашение отличается преимущественно односторонней направленностью, и последствия его прекращения коснутся только Британии.
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