Экономика

СМИ: Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

3 мая10:03

Россия в первом квартале 2019 года опередила другие страны по объемам закупок золота. Об этом со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC) сообщает агентство Bloomberg.

Общие показатели закупок золота в мире также выросли. За первые три месяца в мире приобретено  145,5 т золота. Таким образом, мировые ЦБ  приобрели на 68 процентов больше драгоценного металла, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе крупных закупщиков золота Китай, Турция, Казахстан, Колумбия, Катар и Эквадор, отмечают Известия.

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Основной причиной повышения спроса на золото Bloomberg называет желание стран уменьшить зависимость от доллара, в случае России – также снизить влияние санкций.

Общий объем золотого резерва страны превышает 2168 тонн.

Ранее экс-министр экономики РФ Евгений Ясин в эфире НСН проанализировал структуру  международных резервов РФ и разъяснил политику Центробанка по снижению в них доли доллара.

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ФОТО: flickr/Bullion Vault
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