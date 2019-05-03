СМИ: Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Россия в первом квартале 2019 года опередила другие страны по объемам закупок золота. Об этом со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC) сообщает агентство Bloomberg.
Общие показатели закупок золота в мире также выросли. За первые три месяца в мире приобретено 145,5 т золота. Таким образом, мировые ЦБ приобрели на 68 процентов больше драгоценного металла, чем за аналогичный период прошлого года.
В числе крупных закупщиков золота Китай, Турция, Казахстан, Колумбия, Катар и Эквадор, отмечают Известия.
Основной причиной повышения спроса на золото Bloomberg называет желание стран уменьшить зависимость от доллара, в случае России – также снизить влияние санкций.
Общий объем золотого резерва страны превышает 2168 тонн.
Ранее экс-министр экономики РФ Евгений Ясин в эфире НСН проанализировал структуру международных резервов РФ и разъяснил политику Центробанка по снижению в них доли доллара.
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