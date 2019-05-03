СМИ: Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Россия в первом квартале 2019 года опередила другие страны по объемам закупок золота. Об этом со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC) сообщает агентство Bloomberg.

Общие показатели закупок золота в мире также выросли. За первые три месяца в мире приобретено 145,5 т золота. Таким образом, мировые ЦБ приобрели на 68 процентов больше драгоценного металла, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе крупных закупщиков золота Китай, Турция, Казахстан, Колумбия, Катар и Эквадор, отмечают Известия.