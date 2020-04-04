СМИ: Россия может сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки
Россия при условии достижения договоренностей на заседании стран ОПЕК+ может уменьшить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, пишет ТАСС.
Согласно информации газеты, на предстоящем совещании в видеоформате планируется обсудить вопрос общего сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия, как утверждает издание, может снизить добычу на 3 млн б/с, в страны Персидского залива и РФ – на 1,5 млн б/с каждая.
Также, по данным WSJ, страны, экспортирующие нефть и не входящие в ОПЕК или ОПЕК+, в частности США, Канада и Бразилия, снизят добычу на 2 млн б/с.
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