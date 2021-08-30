СМИ: Россия и Венгрия согласовали условия нового 15-летнего договора по газу
Венгрия до конца сентября заключит с «Газпромом» новый контракт на поставку газа сроком на 15 лет, сообщает Bloomberg.
Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год, в том числе, 1 млрд кубометров через Австрию и 3,5 млрд кубометров через Сербию - газопровод «Турецкий поток» и его ответвления на суше, уточняет «Интерфакс».
Новый договор начнет действовать с 1 октября. Он будет заключен на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок через 10 лет, отмечает РБК.
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