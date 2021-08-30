СМИ: Россия и Венгрия согласовали условия нового 15-летнего договора по газу

За сутки в Москве выявили 1 424 новых случая заражения COVID-19

Южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90%

В Москве с начала года чипировали более 4 тысяч животных

Уходящее лето в Москве стало самым жарким после аномального 2010 года