СМИ: «Роснефти» могут разрешить экспортировать газ в Европу по агентскому соглашению

Правительство России предварительно готово разрешить компании «Роснефть» поставлять в газ в Европу, однако профильные ведомства пока не приняли окончательных решений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, вице-премьер РФ Александр Новак в проекте своего доклада президенту Владимиру Путину отметил, что в целом кабмин готов «в качестве эксперимента» разрешить «Роснефти» экспорт газа в Европу. Компания может поставлять 10 млрд кубометров топлива в год через агентское соглашение с «Газпромом». Новак указывает, что в связи с этим Минэнерго и Минфину необходимо проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу. Окончательное решение будет принимать президент.

Позиции «Газпрома» и «Роснефти» по экспорту газа расходятся. В «Газпроме» отмечают, что согласно котировкам фьючерсов на следующий год маловероятно сохранение высоких цен на топливо. Кроме того, холдинг считает необоснованным принятие решений по регулированию экспорта и налогового законодательства на долгий срок. Также компания считает, что «Роснефти» приходится приобретать существенные объемы газа на российском рынке, чтобы выполнять свои контракты внутри страны.

Ранее в «Роснефти» отмечали, что начало поставок компанией газа из России поможет решить проблему с полной загрузкой газопроводов «Северный поток-2» и Opal. Кроме того, дополнительные поставки топлива принесут в российский бюджет 60 млрд рублей в качестве платежей по налогу на добычу полезных ископаемых и 100 млрд — как вывозную таможенную пошлину.

