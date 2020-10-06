СМИ предрекли ликвидацию Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ может быть ликвидировано, рассказали изданию Ura.ru политологи и экономисты.

Так, собеседники издания отмечают основные претензии к работе ведомства - излишне оптимистичные прогнозы и содержание национального плана восстановления экономики. Так, падение ВВП на фоне коронакризиса оказалось сильнее, чем ожидало Минэкономики, а в национальном плане оказалось недостаточно мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Свои претензии высказал и глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, Минэкономразвития не получало необходимые данные по исполнению бюджета всеми министерствами, а потому слишком высоко оценивало многие ведомства.

Политолог Алексей Рощин считает, что у Минэка слишком много полномочий, поэтому он перегружен и не справляется. По его мнению, ведомство может быть просто упразднено. Экономист Василий Колташов со своей стороны предвидит неизбежные структурные изменения в ведомстве, говорится в материале.

Кроме того, ведомство может быть передано под контроль экономического вице-премьера Андрея Белоусова. «МЭР мог бы снова расцвести, если бы его отдали Белоусову. Но он, скорее всего, так и останется вице-премьером без портфеля, потому что в его укреплении никто, кроме него, не заинтересован», – добавил Рощин.

