СМИ: Правительство выделит миллиарды на новый аэропорт в столице Чечни

Правительство России выделит 4,7 миллиарда рублей из бюджета на строительство нового терминала аэропорта в Грозном, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Власти Чечни оценивали общие расходы на реконструкцию действующего аэропорта в 15,7 миллиарда рублей. Часть средств они намерены привлечь от частных инвесторов, но не уточняют, от каких.

Как утверждается в материале, в Грозном рассчитывают, что правительство выделит ещё 9 миллиардов рублей на новую взлетно-посадочную полосу и прочую инфраструктуру.

Привлечь частные средства сложно из-за длительного срока окупаемости, поскольку аэропорт обслуживает менее миллиона пассажиров в год. В 2019 году показатель составил 500 тысяч человек. Однако местные власти надеются превратить Грозный в туристический центр, что должно способствовать росту пассажиропотока.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на появившиеся в Сети слухи о частном самолёте заявил, что воздушное судно у него было раньше, но от него пришлось избавиться, поскольку на содержание не хватало средства, сообщает Ura.ru.

