СМИ: Правительство разрабатывает план поддержки российской игровой индустрии на $50 млрд
Правительство России обсуждает системные меры поддержки отечественной видеоигровой индустрии до 2030 года, в частности, создание подконтрольного государству разработчика и издателя, на развитие которого потребуется до $50 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, совещание по мерам поддержки видеоигровой индустрии в РФ прошло 15 декабря в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина. Отмечается, что кабмин приступил к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», в котором ответственным руководителем станет Паршин, а куратором — вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Так, власти планируют создать центр координации отрасли в лице АНО «Цифровая экономика», центр компетенций (университета «Иннополис») и центр стратегического развития индустрии, роль которого должна взять на себя новая структура «Росгейм». Отмечается, что «Росгейм» будет заниматься «восстановлением и стабилизацией отрасли, разработкой и изданием игр», поддержкой наиболее перспективных проектов.
В рамках «стабилизационного сценария», предусматривающего восстановление отрасли и выход России в первую двадцатку стран—разработчиков игр, потребуется $7 млрд до 2030 года. Для «отраслевого прорыва» игровой индустрии в РФ понадобится$20 млрд, самый масштабный «лидерский сценарий», при котором игровые студии РФ к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами, потребует $50 млрд.
Власти также рассматривают возможность увеличить число студий-разработчиков игр в 14 раз и к 2030 году выпустить 25 игр с бюджетом от 6,5 млрд рублей и 40 менее дорогих продуктов, которые смогут составить конкуренцию популярным мировым проектам, пишет РИА ФАН.
Минцифры поручено проработать вопросы поддержки видеоигровой индустрии до 20 февраля.
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