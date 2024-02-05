СМИ: Перевозки грузов российскими авиакомпаниями упали за год на 23%

Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в 2023 году упали на 23% - до 467,4 тысячи тонн грузов, пишут «Ведомости» со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что на международные грузоперевозки пришлось 129,8 тысячи тонн, остальное – на внутренние. Основными причинами падения стали снижение показателей крупнейшей грузовой российской компании Air Bridge Carg, а также активная экспансия китайских перевозчиков.

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В 2022 году совокупные грузоперевозки авиакомпаний России снизились на 59,42%, до 599,05 тысячи тонн. Отмечается, что объемы перевозок грузов упали до уровня 2001 года: тогда они составляли 614 тысяч тонн.

Санкции в большей степени ударили по грузовой авиации, в которой каждый пятнадцатый рейс заканчивается несерьезным происшествием из-за особенностей эксплуатации, рассказал ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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