СМИ: Перевозки грузов российскими авиакомпаниями упали за год на 23%

Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в 2023 году упали на 23% - до 467,4 тысячи тонн грузов, пишут «Ведомости» со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что на международные грузоперевозки пришлось 129,8 тысячи тонн, остальное – на внутренние. Основными причинами падения стали снижение показателей крупнейшей грузовой российской компании Air Bridge Carg, а также активная экспансия китайских перевозчиков.