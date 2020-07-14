СМИ оценили потери главы «Норникеля» от экологических катастроф
Состояние генерального директора и основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина с 4 июня сократилось на $3,6 миллиарда на фоне нескольких скандалов с утечкой нефтепродуктов, пишет Forbes.
По данным издания, сейчас состояние Потанина оценивается в $23,1 миллиарда. Он сохраняет за собой первое место в списке богатейших людей в России.
Первая громкая авария на предприятии миллиардера произошла в конце мая. О ней стало известно только 3 июня: выяснилось, что на ТЭЦ-3 под Норильском из резервуара вытекла 21 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки. На эту новость и на известие о том, что Росприроднадзор оценивает ущерб экологии в 148,2 миллиарда рублей, акции «Норникеля» отреагировали падением, напоминает Ura.ru.
13 июля котировки «Норникеля» упали ещё ниже после сообщений о разливе топлива в Красноярском крае из трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз».
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