СМИ: ОПЕК+ повысит нефтедобычу с января 2021 года

ОПЕК+ обсуждает возможность повышения нефтедобычи с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки с января. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники среди делегатов.

В четверг проходит заседание ОПЕК+, в ходе которого планировалось одобрить продление ограничения на добычу нефти в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал следующего года.

По данным источника агентства РИА Новости, повышение добычи нефти — единственный обсуждаемый вариант сделки, однако пока он не согласован.

Организация с мая 2020 года сокращает суточную нефтедобычу на 7,7 млн баррелей, далее было запланировано сокращение на 5,8 млн баррелей в период с января 2021 года до конца апреля 2022 года. Такие ограничения дают возможность для России увеличить производство нефти примерно на 450 тыс. баррелей в сутки. Однако ОПЕК+ сомневается в необходимости подобных шагов, поскольку ослабший нефтяной рынок может не справиться с дополнительными объёмами сырья.

