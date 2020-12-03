СМИ: ОПЕК+ повысит нефтедобычу с января 2021 года
ОПЕК+ обсуждает возможность повышения нефтедобычи с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки с января. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники среди делегатов.
В четверг проходит заседание ОПЕК+, в ходе которого планировалось одобрить продление ограничения на добычу нефти в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал следующего года.
По данным источника агентства РИА Новости, повышение добычи нефти — единственный обсуждаемый вариант сделки, однако пока он не согласован.
Организация с мая 2020 года сокращает суточную нефтедобычу на 7,7 млн баррелей, далее было запланировано сокращение на 5,8 млн баррелей в период с января 2021 года до конца апреля 2022 года. Такие ограничения дают возможность для России увеличить производство нефти примерно на 450 тыс. баррелей в сутки. Однако ОПЕК+ сомневается в необходимости подобных шагов, поскольку ослабший нефтяной рынок может не справиться с дополнительными объёмами сырья.
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