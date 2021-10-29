СМИ предупредили о росте цен на медизделия в 2022 году

Цены на медицинские изделия могут вырасти на 10-20% после отмены льготного налогового режима, сообщила Ассоциация международных производителей медицинских изделий (IMEDA). Сейчас производство и продажа части таких изделий вообще не облагается НДС, для остальных изделий этой категории действует ставка 10%.

С 2022 года сниженная налоговая ставка сохранится только для медизделий, которые прошли регистрацию по единым правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пока такая регистрация есть только у семи видов медизделий. IMEDA обратилась в правительство с просьбой не допустить увеличения НДС на выпускаемую ими продукцию, отмечает «Коммерсантъ».

Ранее совет Евразийской экономической комиссии подготовил поправки, которые позволяют продлить национальные регистрационные документы. Россия пока не ратифицировала этот документ.

Если Россия не успеет внести эти поправки в Налоговый кодекс до конца ноября 2021 года, то ввоз всех медизделий в страну потребует уплаты налога в 20%, отмечает глава IMEDA Сергей Ванин. По его словам, в первую очередь это коснётся медицинских масок, бинтов, мединструментов и сложного медоборудования.

Сейчас спрос на медизделия очень высок из-за пандемии коронавируса и программы модернизации первичного звена здравоохранения, бюджет которой составляет более 100 млрд рублей в год.

