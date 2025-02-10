СМИ назвали Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина — одна из лучших руководителей ЦБ в мире. Об этом написал колумнист Блумберг Марк Чемпион.
Как отметил журналист, «вместо того, чтобы рухнуть, как многие ожидали» российская экономика выросла в том числе благодаря руководителю ЦБ РФ — «одной из лучших в мире глав центрального банка».
Колумнист также указал на стойкость Москвы «перед лицом беспрецедентных западных санкций и изъятия активов», которая удивила многих.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сравнил Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер — «железной леди», напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru