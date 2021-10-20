СМИ: На Украине запретят физлицам пополнять депозиты рублями

Национальный банк запретил банковским учреждениям Украины принимать рубли для пополнения депозитов физических лиц. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на постановление регулятора.

Как отмечается в документе, в рамках закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» банкам, в том числе филиалам и отделениям, «запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных иностранной валюты государства-оккупанта» для зачисления на вклады граждан.

Ограничения должны вступить в силу 21 ноября.

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