СМИ: на российских складах возник избыток китайских грузовиков
В конце 2023 года дилеры накопили на складах большое количество нераспроданных грузовиков от китайских производителей. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на «ВТБ Лизинг».
По данным аналитиков, на складах скопилось свыше 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов. Самыми распространенными стали машины китайского производителя Shacman.
Отмечается, что в ноябре в простое находилось две тысячи тягачей и 2,5 тысячи самосвалов данного бренда. Высоких темпов реализации автомобилей недостаточно, чтобы распродать поставленную из КНР технику, констатировали эксперты.
В интервью изданию «Эксперт» помощник президента России Максим Орешкин высказал мнение, что автомобильные концерны Mercedes и BMW могут через десять лет «уйти в историю». По его словам, Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru