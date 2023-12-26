СМИ: на российских складах возник избыток китайских грузовиков

В конце 2023 года дилеры накопили на складах большое количество нераспроданных грузовиков от китайских производителей. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на «ВТБ Лизинг».

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По данным аналитиков, на складах скопилось свыше 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов. Самыми распространенными стали машины китайского производителя Shacman.

Отмечается, что в ноябре в простое находилось две тысячи тягачей и 2,5 тысячи самосвалов данного бренда. Высоких темпов реализации автомобилей недостаточно, чтобы распродать поставленную из КНР технику, констатировали эксперты.

В интервью изданию «Эксперт» помощник президента России Максим Орешкин высказал мнение, что автомобильные концерны Mercedes и BMW могут через десять лет «уйти в историю». По его словам, Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба НИИ автомобильного транспорта
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