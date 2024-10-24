СМИ: Минфин намерен снять ограничения для инвесторов из недружественных стран

По его словам, инвесторы, которые заинтересованы во вложениях, не будут ограничиваться с точки зрения репатриации прибыли или всех вложений.

Вместе с тем Чебесков уточнил, что еще рано говорить о сроках вступления нововведений в силу, также не рассматривается снятие ограничений для счетов типа «С».

Активы нерезидентов из недружественных стран заблокированы на счетах типа «С» с марта 2022 года. При этом инвесторы не могут вывести деньги с этих счетов за рубеж. Исключение составляет программа по обмену замороженными активами, стартовавшая в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».

