СМИ: Минфин намерен снять ограничения для инвесторов из недружественных стран

Минфин и Центробанк РФ обсуждают изменения в законодательство для снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Иван Чебесков.

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По его словам, инвесторы, которые заинтересованы во вложениях, не будут ограничиваться с точки зрения репатриации прибыли или всех вложений.

Вместе с тем Чебесков уточнил, что еще рано говорить о сроках вступления нововведений в силу, также не рассматривается снятие ограничений для счетов типа «С».

Активы нерезидентов из недружественных стран заблокированы на счетах типа «С» с марта 2022 года. При этом инвесторы не могут вывести деньги с этих счетов за рубеж. Исключение составляет программа по обмену замороженными активами, стартовавшая в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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