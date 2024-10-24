СМИ: Минфин намерен снять ограничения для инвесторов из недружественных стран
Минфин и Центробанк РФ обсуждают изменения в законодательство для снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Иван Чебесков.
По его словам, инвесторы, которые заинтересованы во вложениях, не будут ограничиваться с точки зрения репатриации прибыли или всех вложений.
Вместе с тем Чебесков уточнил, что еще рано говорить о сроках вступления нововведений в силу, также не рассматривается снятие ограничений для счетов типа «С».
Активы нерезидентов из недружественных стран заблокированы на счетах типа «С» с марта 2022 года. При этом инвесторы не могут вывести деньги с этих счетов за рубеж. Исключение составляет программа по обмену замороженными активами, стартовавшая в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru