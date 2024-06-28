ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов

В марте в России официально начался процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг. Инвестиционная палата ранее опубликовала калькулятор для предварительного расчета заявки на обмен заблокированных активов, которая в совокупности не должна превышать 100 тыс. рублей.

Выкуп заблокированных иностранных бумаг поможет только начинающим инвесторам вернуть деньги, но в целом это положительный сигнал для рынка о том, что Минфин и ЦБ готовы решать проблемы игроков, заявил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин «Радиоточке НСН».

