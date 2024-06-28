ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов
ВТБ продал часть заблокированных из-за санкций активов с прибылью 16 млрд руб. Это первая подобная сделка на российском рынке, пишет РБК.
Уточняется, что активы были проданы другому российскому банку, который также оказался под санкциями. Название финансовой организации не раскрывается.
В марте в России официально начался процесс выкупа заблокированных иностранных бумаг. Инвестиционная палата ранее опубликовала калькулятор для предварительного расчета заявки на обмен заблокированных активов, которая в совокупности не должна превышать 100 тыс. рублей.
Выкуп заблокированных иностранных бумаг поможет только начинающим инвесторам вернуть деньги, но в целом это положительный сигнал для рынка о том, что Минфин и ЦБ готовы решать проблемы игроков, заявил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ получил 16 млрд рублей прибыли от продажи заблокированных активов
- СМИ: Подросток случайно попал самокатом в голову пятилетней девочке в Москве
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент
- «Яхту и самолет»: Москвичам рассказали, что можно купить по цене «трешки» в Москве
- Названы города России, в которых больше всего читают и пишут фантастику
- ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
- СМИ: Байден и Трамп проведут митинги после президентских дебатов
- Новый батискаф с миллионерами отправят исследовать океан
- Ректор Литинститута: Благие побуждения не оправдывают доносы
- СМИ: Премьер Венгрии проголосовал против назначения фон дер Ляйен главой ЕК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru