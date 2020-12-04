Сбербанк спрогнозировал снижение ВВП в 2020 году на 3,8-4,5%
Сбербанк оценил падение российского ВВП в 2020 году не более чем на 4,5%. Таким прогнозом поделился глава банка Герман Греф в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Как сообщает ТАСС, Греф заявил, что в мае началось быстрое восстановление экономических показателей в стране. В результате по итогам года ВВП снизится примерно на 3,8-4,5%.
Кроме того, глава Сбербанка отметил, что аналитики настроены оптимистично и в следующем году рассчитывают на рост экономики и восстановление большинства отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Ранее Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС рассказал, что, согласно прогнозам, спад российского ВВП в 2020 году ожидается на уровне 3,9%.
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