Сбербанк спрогнозировал снижение ВВП в 2020 году на 3,8-4,5%

Сбербанк оценил падение российского ВВП в 2020 году не более чем на 4,5%. Таким прогнозом поделился глава банка Герман Греф в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает ТАСС, Греф заявил, что в мае началось быстрое восстановление экономических показателей в стране. В результате по итогам года ВВП снизится примерно на 3,8-4,5%.

Кроме того, глава Сбербанка отметил, что аналитики настроены оптимистично и в следующем году рассчитывают на рост экономики и восстановление большинства отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС рассказал, что, согласно прогнозам, спад российского ВВП в 2020 году ожидается на уровне 3,9%.

