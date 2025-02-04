СМИ: Компании из КНР обойдут пошлины США путем переноса производств за границу

Компании из Китая намерены переместить свои производства в другие государства, чтобы обойти введенные Соединенными Штатами пошлины, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на китайские фирмы.

В материале отмечается, что китайские экспортеры ускорят темпы перемещения своих производств за рубеж, в том числе на Ближний Восток.

При этом аналитики, опрошенные газетой, усомнились в том, что китайские производственные мощности можно будет легко переместить за рубеж. По мнению одного из них, все, кто могли реализовать перемещение производства, уже это сделали.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из трех стран – Китая, Мексики и Канады. Телеканал CNN отмечал, что эти страны являются крупнейшими торговыми партнерами Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

