СМИ: Китай может занять первое место по переработке нефти
Из-за пандемии коронавируса Китай увеличивает мощности по переработке нефти. В следующем году КНР может стать лидеров на этом рынке, впервые в истории сменив США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство.
Отмечается, что сейчас в Китае идет строительство четырех новых нефтеперерабатывающих завода (НПЗ). В США, напротив, такие предприятия закрываются. В общей сложности новые НПЗ смогут перерабатывать до 1,2 млн баррелей нефти в день.
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Кроме того, успех Китая объяcняется замедлением пандемии в Азии и продолжением кризиса в Европейской части. Экономики США и Европы постепенно отказываются от использования традиционных видов топлива – нефти и газа, что в долгосрочном периоде значительно влияет на мировой спрос.
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