СМИ: Импорт вина в Россию в 2023 году вырос на 43 миллиона литров

В 2023 году импорт тихого, игристого и крепленого вин в Россию вырос до 448 миллионов литров, пишут «Ведомости». Прирост составил 43 миллиона литров.

Отмечается, что ввозить вино в страну стали больше именно торговые сети. В топ-5 крупнейших импортеров вошли X5 Group, «Магнит», структура Novabev Group «Синергия-импорт», а также сеть «Красное и белое».

Одна из старейших виноделен России может заняться выпуском водки

При этом производство винодельческой продукции в России в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года также выросло - на 30%, до 6,8 миллиона декалитров, сообщил Минсельхоз.

Отмечается, что высоким показателям способствует в том числе хороший урожай винограда (760 тысяч тонн за 2023 год).

В 2023 году Россия стала одной из немногих стран, где выросло производство вина, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПроизводствоИмпортВино

Горячие новости

Все новости

партнеры