СМИ: Импорт вина в Россию в 2023 году вырос на 43 миллиона литров

При этом производство винодельческой продукции в России в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года также выросло - на 30%, до 6,8 миллиона декалитров, сообщил Минсельхоз.

Отмечается, что высоким показателям способствует в том числе хороший урожай винограда (760 тысяч тонн за 2023 год).

В 2023 году Россия стала одной из немногих стран, где выросло производство вина, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Международной организации виноградарства и виноделия, передает «Радиоточка НСН».

