СМИ: Французская сеть гипермаркетов «Ашан» намерена продать активы в России
Владелец французской сети гипермаркетов «Ашан» решил уйти из России, сообщила газета La Lettre.
По данным журнала, компания уже нашла покупателя на российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Помимо прочего сеть хочет прекратить деятельность в Венгрии, но продолжит функционировать на Украине.
В свою очередь издание Le Figaro сообщает, что решение продиктовано затруднениями на фоне антироссийских санкций Евросоюза.
На данный момент в России работают французские ретейлеры «Ашан» и «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros, которым принадлежит 483 объекта в 49 регионах страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru