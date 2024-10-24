СМИ: Французская сеть гипермаркетов «Ашан» намерена продать активы в России

По данным журнала, компания уже нашла покупателя на российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. Помимо прочего сеть хочет прекратить деятельность в Венгрии, но продолжит функционировать на Украине.

В свою очередь издание Le Figaro сообщает, что решение продиктовано затруднениями на фоне антироссийских санкций Евросоюза.

На данный момент в России работают французские ретейлеры «Ашан» и «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus и Selgros, которым принадлежит 483 объекта в 49 регионах страны, напоминает «Радиоточка НСН».

