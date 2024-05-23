СМИ: ЕС запретит экспорт в Белоруссию товаров и технологий двойного назначения
Евросоюз планирует ввести ограничения в отношении Белоруссии, касающиеся экспорта в страну товаров и технологий двойного назначения. Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, Брюссель хочет запретить «экспорт в Белоруссию и через нее» технологий и продукции, которые «могут использоваться в военных целях». Также ЕС намерен прекратить импорт алмазов из республики.
Новые ограничения призваны минимизировать «риск обхода» санкций и максимально снизить возможности импорта Россией в том числе люксовых автомобилей и товаров.
Между тем в МИД Белоруссии назвали бесперспективной политику санкций, проводимую ЕС в отношении республики, пишет RT. В Минске рассчитывают, что Брюссель придет к пониманию «безальтернативности возврата к диалогу» в интересах стабильности региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru