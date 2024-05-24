СМИ: Число кредитных карт у россиян за апрель сократилось на два миллиона рублей

За апрель 2024 года объем кредитных карт на руках россиян сократился на два миллиона рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Скоринг бюро».

Выдача кредитных карт не выросла, а вернулась к обычным уровням

Эксперты издания называют подобное падение рекордным для последних нескольких лет.

Одновременно с этим по итогу месяца банки выдали россиянам более 2,3 миллиона кредитных карт. Средний лимит по ним к началу мая вырос на 10% и составил 105 тысяч рублей, что также является максимальным показателем с 2020 года.

По состоянию на 1 февраля 2024 года суммарный долг россиян перед банками составил 33 триллиона рублей. Это на 23,5% больше, чем в начале 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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