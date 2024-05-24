СМИ: Число кредитных карт у россиян за апрель сократилось на два миллиона рублей

Эксперты издания называют подобное падение рекордным для последних нескольких лет.

Одновременно с этим по итогу месяца банки выдали россиянам более 2,3 миллиона кредитных карт. Средний лимит по ним к началу мая вырос на 10% и составил 105 тысяч рублей, что также является максимальным показателем с 2020 года.

По состоянию на 1 февраля 2024 года суммарный долг россиян перед банками составил 33 триллиона рублей. Это на 23,5% больше, чем в начале 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

