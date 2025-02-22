СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях против России
22 февраля 202504:27
Великобритания намерена 24 февраля объявить о пакете помощи Киеву. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на источник в правительстве.
«[Премьер-министр Британии] Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», - отмечает газета.
Также Лондон планирует объявить о новых санкциях против России.
По данным СМИ, новый британский пакет помощи может вызвать раздражение в США, президент которых Дональд Трамп призывает Украину заключить мирное соглашение с РФ.
Ранее правительство Литвы подготовило новый пакет военной помощи для Киева на 80 млн евро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях против России
- Трамп заявил, что ведомство Маска обнаружило мошенничества на миллиарды
- В Новосибирской области платформа грузового поезда сошла с рельсов
- В России за январь 2025 года зарегистрировали 269 терактов
- В МВД рассказали, зачем нужна отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении
- Глава МИД Украины Сибига поговорил с госсекретарем США Рубио
- При нападении у мемориала жертвам Холокоста в Берлине пострадал испанский турист
- Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
- Экс-голкипер «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнастке Шкатовой
- Песков: Договоренности о визите Трампа в Россию на 9 мая нет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru