СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях против России

Великобритания намерена 24 февраля объявить о пакете помощи Киеву. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на источник в правительстве.

«[Премьер-министр Британии] Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», - отмечает газета.

Также Лондон планирует объявить о новых санкциях против России.

По данным СМИ, новый британский пакет помощи может вызвать раздражение в США, президент которых Дональд Трамп призывает Украину заключить мирное соглашение с РФ.

Ранее правительство Литвы подготовило новый пакет военной помощи для Киева на 80 млн евро.

