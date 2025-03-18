СМИ: Британия и ЕС 18 марта обсудят конфискацию активов России
Великобритания и Евросоюз активизируют обсуждения о конфискации замороженных активов России для увеличения оборонных расходов. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, стороны планируют обеспечить юридическую и финансовую основу для изъятия российских миллиардов долларов. В переговорах по этой теме уже достигнут определенный прогресс, несмотря на то, что ряд стран ЕС выступают против конфискации активов, опасаясь нарушения принципа государственного иммунитета и негативного влияния на евро.
Как пишет Bloomberg, вопрос изъятия активов может быть поднят на встрече главы британского МИД Дэвида Лэмми и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каи Каллас. Переговоры намечены на 18 марта.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о невозможности забрать замороженные активы РФ, по его словам, это противоречит международному праву, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru