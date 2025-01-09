СМИ: Брат певицы Алсу Руслан Сафин задолжал Банку Казани 161 миллион рублей

Брат певицы Алсу, предприниматель Руслан Сафин должен Банку Казани (БК) 161 миллион рублей, пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источники.

По данным издания, долг возник в результате поручительства за кредиты компании ООО «АНсистемс», 20% в которой принадлежат Сафину. Также уточняется, что займы предназначались для исполнения госконтрактов со структурами мэрии Москвы, однако эти контракты были расторгнуты заказчиком.

В декабре 2023 года предприниматель был признан банкротом. Теперь банк Казани намерен изучить деятельность «АНсистемс» на предмет противоправных действий учредителей и директора в преддверии банкротства и оспорить сделки Сафина, которые были совершены за пять месяцев до банкротства бизнесмена.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом блогера Елену Блиновскую, инстанция также приняла решение об открытии процедуры реализации имущества. При этом в середине декабря 2024 года блогер подала апелляцию на решение о ее банкротстве, напоминает «Радиоточка НСН».

